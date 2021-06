Peeter Kormašov esitab oma teises raamatus ausa küsimuse - mis tunne on olla sisserändaja?

«Ilmunud on minu teine romaan «Peatusest peatusesse», mis räägib köögitööst ja reisimisest. Viimasest on muidugi palju kirjutatud, aga see pole mingi lõbus rännumehe jutuke, vaid esitab ausa küsimuse - mis tunne on olla sisserändaja? Teisest küljest on see lugu Y-generatsiooni probleemidest ja valikutest, üksindusest, eneseotsingutest ning lootusest, et 20. sajandil võidule pääsenud eksistentsialismi ja nihilismi järel tuleb uuesti romantism,» sõnab Peeter Kormašov raamatu tutvustuseks.