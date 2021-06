Mustamäelased kirjutasid Kajast raamatu

«Kajal on mustamäelaste ja tallinlaste südametes eriline koht. 23. mail 2019 Kaja uue maja avamisele pühendatud avatud uste päevast kujunes nädal või rohkemgi ning sellel osales mitu tuhat inimest, igal ühel neist Kajaga seotud isiklikud meenutused, mida heameelega sooviti jagada. Et need mälestused talletatud saaks, kutsusime inimesi üles need kirja panema. Üsna varsti sai selgeks, et mälestusi tuleb nii palju, et neid kõiki ei ole võimalik jooksvalt Mustamäe ajalehes avaldada, nii sündis mõte need kaante vahele kokku koguda ja raamatuna ära trükkida,» meenutab Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. «Nüüd on see lubadus teoks saanud. Täna esitleme «Kaja maja lugu» raamatut. Kaja raamatu algautoriteks on sajad mustamäelased, kes saatsid endi meenutusi ja fotosid. Väga suure panuse andsid raamatu koostajad, Reet Land, Adik Sepp ja Lea Arme, kes lisaks saabunud meenutustele töötasid väsimatult arhiivi- ja muu materjali kallal ning aitasid tükkidest kokku panna terviku.»