«Trainspottingu» autor Irvine Welsh on uhke, et tema raamatuid poest varastatakse

«Ma olen selle üle uhke, et inimesed seda näppavad,» ütles Welsh, kelle sõnul tuleb sageli mõni nolk tema jutule öeldes, et on kõik ta raamatud endale varastanud. «Ma ütlen, et ma hindan seda, sest tavaliselt lähevad nad raamatumüüjate juurde müügi või tagastamise põhimõttel. Ja kui nad ei müü raamatuid maha, siis ei saa nad neid kirjastusse tagasi saata. See tähendab, et mina saan oma tasu kätte,» selgitas kirjanik. «Nii et ma hindan seda, et te neid varastate, sest see tähendab kohekordse kindlusega, et mulle makstakse. Imepärane. See on geniaalne. See on parim.»