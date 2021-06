Armastuseta mööduks meie elu ühe silmapilguta. Armastusel on vägi maailm hetkeks seisma panna.

Armastus teeb maailma ilusaks. Kus on armastus, seal on ilu. Kui armastus teie elus kokku kuivab, otsige enese ümbert ilu. Sealt leiab armastuse.

Armastus tähendab kedagi usaldada, kellegi jaoks olemas olla, olla valmis südamest kuulama ei mingil muul põhjusel kui lihtsalt armastusest.

Me teeme kõik nende heaks, keda me armastame, aga mõnikord näitab lihtne kohalolu isegi sügavamat armastust. Tehke see kingitus ja olge täienisti kohal.

Pidage meeles: kui te pingutate, et teda kinni hoida, läheb ta minema; kui te otsustate tal minna lasta, siis ta jääb.

Me tahame end segada teiste inimeste tegemistesse, arvates, et teeme seda nende heaks. Pakume omaalgatuslikult abi ja sekkume nende ellu. Teeme nad jõuetuks ja paneme neid tundma ennast saamatuna. See tuleb meie soovist kontrollida ja tunnustust saada. Sellel on vähe tegemist armastusega.