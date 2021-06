NÄRVIPINGE JA SAHMIMINE ⟩ Merit Raju räägib, kui suur töö suvefestivalide taga tegelikult on

Hea Elu enesearengufestivali üks korraldajatest Merit Raju kirjutab oma raamatus «Vaba ja metsik», et igal asjal on oma algus. Mõte. Idee. Ideed toites ja sellele mitmekesi elu andes kasvab see elujõuliseks. Samamoodi kasvas Joogafestival, millest omakorda kasvas välja Hea Elu enesearengufestival. «Küsisin endalt: «Miks ma seda teen?» Sellele küsimusele vastuse teadmine annab sihi, motivatsiooni, väe ning aitab läbi emotsionaalsetest ja füüsilistest mõõnadest. Ja neid tuleb,» kinnitab ta.

Merit Raju «Vaba ja metsik». FOTO: Raamat

Tegutsemist oli rohkem kui alguses aimatagi võis

Esimese festivali korraldamise protsessis küsis Merit Raju endalt sageli, miks ta seda teeb. «Olin samal ajal ka rase ja töökoormus oli suur, vahel kahtlesin oma oskustes ja võimetes, mõnikord olin finantsilise riski või vastutuse hirmust peaaegu kangestunud,» meenutab ta.

Esimest Joogafestivali valmistati ette poolteist aastat, et kõik saaks maksimaalselt hästi tehtud. Sellest viimased pool aastat töötas Merit isiklikult vähemalt kuus tundi iga päev (mitte iga tööpäev, vaid iga päev) Joogafestivali kallal. Seda oli palju rohkem, kui ta päikeselises linnusehoovis vilksatanud idee taga aimata oskas. Lisaks panustasid teised tiimiliikmed. Erinevad kompetentsid, kogemused ja isiksused – nii on ideaalne, sest kõik on piisavalt erinevad eelistamaks erinevaid tööülesandeid ja toomaks erinevaid vaatenurki.

Merit selgitab, et festivali korraldamine koosneb mitmest tuhandest detailist. «Meil näiteks on tavaliselt olnud 50 esinejat ja igaühe tehnikavajadused, ööbimine, programmi paika saamine ja varakult kogu veebiinfo kogumine; 70 vabatahtlikku – igaühe kompetentsid, tööülesanded, saabumiskellaajad, särgisuurused, toidueelistused; seitse asukohta ja kõigi tehnika ja dekoratsioon, lepingud, avaliku ürituse load; 100 basaarikauplejat, nende müügiplatsi suurused, elektrivajadused, mõõtmised, kas kellegi toidubuss mahub iidsest linnuseväravast üldse sisse; kahes keeles veebisait; intervjuud, artiklid, bännerid ja muu turundus ja PR, plakatite laiali viimine; tehnilised detailid, tiim, ootamatud lisakulutused ja -kohustused jne,» loetleb ta.

Ootamatusi tuleb emmata uudishimu ja usaldusega

Ta tõdeb, et sündmusekorraldajana tuleb ka ootamatusi. Ja ei jää muud üle, kui neid uudishimu, loovuse ja usaldusega emmata.

Ükskord oli kohe linnusemüüri taga rokikontserdi heliproov. Jeerum, aga Joogafestivali õrn õhtune kontsert?! «Käisime nendega asja arutamas – kas tõesti on sajameetrise distantsiga antud meile ja neile avaliku ürituse luba? Jah, suvi on üürike, nädalavahetusi vähe, üritusi palju! Pidasime hinge kinni, et tuule suund muutuks või et meie helitehnika oleks võimsam. Kõik sujus,» rõõmustab ta. «Eks seda ole olnud mitmeid kordi, et vaatame tiimiga koos taevast ja erinevaid ilmaennustusi just selle pilguga, et vabaõhulava kolimine võtab vähemalt 45 minutit – mida arvata sellest, mis võiks taevast lähema kahe tunni jooksul tulema hakata? Seda on olnud üllatavalt keeruline mõistatada.»

Ootamatustega on Meriti sõnul veel see asi, et need ei tohi kuidagi osalejatele välja paista. Need tuleb muuta sündmuse orgaaniliseks osaks – umbes et just nii see oligi mõeldud (mis siis, et selle sujuvuse taga oli palju närvipinget ja sahmimist).

Peab olema valmis ka isiklikeks väljakutseteks