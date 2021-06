Algab Tallinna Keskraamatukogu lugemisväljakutse väikelastega peredele

«Lugejaks sündinud» väljakutses saavad lapsed mängida puslemängu «Meile meeldib lugeda», mille ruudustikus on kaksteist teemat (sõprus, loodus, tunded jne). Igal raamatukogu külastusel saab laps valida ühe teema ja laenata sellele vastavalt lugemiseks raamatuid. Kui raamatud on läbi loetud, saab laps nende raamatukokku tagastamisel kleepsu pusleruudustikule kleepimiseks. Kõigi kaheteistkümne teema läbilugemisel moodustub pusletükkidest tore pilt, mis jääb lapsele mälestuseks. Mängu on võimalik kaasa teha ka lapsevanematel, vanavanematel, suurematel õdedel-vendadel – nemad saavad teemadele vastavate kleepsude kogumiseks järjehoidja. Raamatute valikul on vabad käed: perel on võimalik avastada raamatukogus leiduvat üheskoos, saada soovitusi raamatukoguhoidjalt, põnnihommikutelt ja kirjandusblogist «Loe mind».