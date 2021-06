Olles saavutanud kirjanikuna edu ja tõestanud, et on võimeline naist ülal pidama, abiellus mees Zeldaga New Yorgis. Tütre sünni järel anesteesiast toibudes ütles Zelda sõnad, mis said aluseks romaani ühele kuulsamale tsitaadile: «Loodan, et ta on ilus ja tobu … ilus tobuke.» Paar kolis peagi Long Islandile, sealne jõukas ja glamuurne eluviis tekitas Fitzgeraldis ühtaegu ihalust ja vastikust. Nende naabrid Great Necki piirkonnas olid edukad kultuuriinimesed, keda peeti uusrikasteks ja vastandati lahe taga elavatele kõrgklassi perekondadele. «Suure Gatsby» fiktiivsed asukohad West Egg ja East Egg on inspireeritud neist eriilmelistest piirkondadest. Nagu Gatsby, imetles ka Fitzgerald alati rikkaid ja teda ajendas tegutsema armastus naise vastu, kes sümboliseeris kõike ihaldusväärset.