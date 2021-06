Raamat kõigile, kes tahavad paremini mõista 21. sajandi peamist ohtu inimkonnale

David Quammen, «Hüpe». FOTO: Raamat

See oli minu raamaturiiulis juba ammu olemas ja tundus oluline see praeguse aja mõistmiseks läbi lugeda. Olen alati uskunud, et knowledge is power. Mida paremini informeeritud inimene on, seda vähem maailmas toimuv teda üllatab. Kuid kõike pole võimalik teada. Mind üllatas covid-19 tulek nii nagu iga keskmist inimest. Ent viroloogid ennustasid sellise viiruse tulekut ette juba 10 aastat tagasi. SARS näitas, et loomadelt (eriti nahkhiirtelt) levivad zoonoosid, eelkõige koroonaviirused, on inimkonnale murettekitav uus oht.

Inimesed elavad koos loomadega ning ajalugu on näidanud, et peaaegu pooled, sh enamus RNA-viiruseid kanduvad loomadelt inimestele. Teisisõnu: zoonoosid. Ning inimene, olles võimalik reservuaarperemees, on mutanteeruvale viirusele hea sihtmärk. Meid on siiski ligikaudu 8 miljardit ning me võtame loomadelt (kes kannavad samuti viiruseid) aina rohkem elukohti üle. Viroloogid ennustavad, et zoonoosid muutuvad ajapikku üha sagedasemaks, mida rohkem eri loomade looduslikke keskkondi kaob. Ökoloogia muutub. Inimesed reisivad aina rohkem.

Kuid see on uus keskkond, millega peame kohanema. Samuti üks põhjustest, miks keskkonda peab hoidma. Mitte sööma küpsetamata liha. Mitte võtma loomadelt nende looduslikke elupaiku. Kuid samas ei tohi me kaotada oma uudishimu ja optimismi tuleviku suhtes. Samuti olen tänulik, et selle viiruse suremus nii väike on, eriti võrreldes mõningate teiste zoonootiliste viirustega meie planeedil.