Tartu ülikooli kammerkoor andis välja plaadi ja raamatu

«Ilma hääl» on Tartu ülikooli kammerkoori ja dirigent Triin Kochi teine ühine album pärast 14 aasta pikkust vaheaega. Albumil kõlavad koori esituses Cyrillus Kreegi vaimulikud rahvaviisid ja ilmalikud laulud ning Tõnu Kõrvitsa kooritsükkel «Canticle of the Sun».