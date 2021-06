Sofi Oksaneni «Stalini lehmade» põhjal valmib teleseriaal

Sofi Oksaneni esikromaani põhjal kirjutavad kuueosalise telesarja stsenaariumi soomlane Aino Kivi ja eestlane Andra Teede. See on lugu Annast ja tema eestlannast emast Katariinast – inimlikkusest raudse eesriide taga, häbist, toidust ja kahe kodumaa lõksust.

«Kui nägin Joensuu linnateatris Aino Kivi lavastatud «Stalini lehmi», olin vaimustatud Kivi andest ja seetõttu olen rõõmus, et romaanist saab telesari tema osalusel,» ütles Sofi Oksanen.

«Minu teekond koos «Stalini lehmadega» algas juba 2018. aastal ja olen tänulik, et saan seda jätkata. Romaan on silmapaistev ja see mõjub praegu aktuaalsemalt kui ilmumisajal,» rõõmustas stsenarist Aino Kivi.

«Rahvusvaheliselt ei ole veel Eesti ajaloost nii olulist sarja kui «Stalini lehmad» vändatud. Sofi Oksanen on suutnud tabavalt ühes teoses kirjutada nii 1940ndate repressioonidest, 1970ndate sügava nõukogude aja tülpimusest kui 2000ndate noorte eestlaste elust Soomes. Tänapäeval, kui Eesti-Soome suhted on reisipiirangute tõttu üle pika aja küllaltki pingelised, tasub eriti tugevalt meenutada, mida on eestlastele tähendanud Soome minek ja soomlastega suhtlemine. Ka maailmamastaabis on tegemist ainukordse looga sellest, kuidas eestlaste omaaegsed kannatused mängivad tugevat rolli meie psüühikas ka mitu põlvkonda hiljem. Mul on väga suur au ja hea meel sellise sarja tegemises kaasa lüüa ja ka oma perekonna lugusid suurde tervikusse lisada,» ütles Andra Teede.

«Sofi Oksaneni romaan on suurepärane ja Tuffi Filmsi eesmärk on luua ambitsioonikas ja samas huvitav seriaal sellest mitmel moel valusast loost,» kommenteerisid produtsendid Venla Hellstedt ja Elli Toivoniemi.

TELESERIAAL

Aino Kivi on soome teatrilavastaja, dramaturg ja kirjanik. Kivi dramatiseeris ja lavastas «Stalini lehmad» Joensuu linnateatris. Andra Teede on eesti stsenarist ja luuletaja. Seriaal räägib Soomes elavast eestlasest Annast, kelle kaudu vaatajale avaneb elu Eestis, Stalini repressioonid ja nõukogude aeg. Seriaali produtsendid on Venla Hellstedt ja Elli Toivoniemi ning kaasprodutsent on Madis Tüür. Telesarja valmimist toetab Soome filmi sihtasutus (Suomen elokuvasäätiö). Lavastaja ja näitlejate kohta jagatakse infot edaspidi.

ROMAAN