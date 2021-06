Algas noortekirjanduse kampaania, mis kestab suve lõpuni

Eelmise aasta lõpus noortekirjanduse populariseerimiseks loodud Eesti Noortekirjanduse Ühingu eestvedamisel on käimas suvine kampaania, mille käigus oodatakse fotosid noorteraamatutest nii Facebookis kui Instagramis. Jagada võib raamatuid, mis just loetud sai või ka neid, mis lihtsalt on meeldinud. Oluline on lisada #noorteraamat ning ära märkida Eesti Noortekirjanduse Keskus.

Kõik lisatud fotod osalevad kampaanias suve lõpuni. Samas võib üks osaleja postitada lõputu arvu fotosid.

Kampaania eesmärk on noorteraamatud paremini esile tuua ning uutele lugejatele valimine lihtsamaks teha. Tihtilugu käiakse noorteraamatutest ringiga mööda, kuna arvatakse, et need on vaid kooliõpilastele. Tegelikult pakuvad noorteraamatud tihtilugu hea võimaluse paremini sõbraks saada nii enda kui ümbritseva maailmaga. Ja seda erineval moel. Noorteraamatud on siiski meil kahjuks suures osas vaeslapse osas olnud ning teenimatult tähelepanuta jäänud.

Noorteraamatute kampaania käigus loositakse jagatakse auhindu iga nädala lõpus. Parimate fotode tegijatele on mõnusat lugemisvara välja pannud erinevad kirjastused: Tänapäev, Heli Kirjastus, Fantaasia, Helios, Rahva Raamat, Koitev, R. K.Topkin. Auhinnaraamatuid tutvustatakse läbi suve jooksvalt Eesti Noortekirjanduse Ühingu lehel. Nii on mõtet ka seda lehte järjepidevalt külastada, et saada infot uute noorteraamatute kohta.