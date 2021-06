Tiina Kuuler purustab käsiraamatus müüdi, et koduvein on väga magus ja paneb pea valutama

Raamatu autori, Tiina Kuuleri sõnul on vastilmunud «Koduveini aabits» varasemate versioonide 5. ja oluliselt täiendatud trükk. «Põhjalikule koduveiniõpetusele on lisatud siidrite ja vahuveinide tegemise peatükid. Lisaks on veel palju uut materjali, näiteks tutvustan oma raamatus veinitegemise äppe ja kirjutan levinumatest vigadest ning tõrgetest, millega inimesed veiniteol kokku puutuvad. Seda, et Eestist on saanud veinimaa, kinnitab aga peatükk «Eesti Veinitee». Veinihuviline saab sealt teavet 19 veinimaja ja kahe siidritootja kohta,» tutvustab Tiina Kuuler raamatu uuenenud sisu.

Raamatust ei puudu ka veini- ja siidriretseptid, muu hulgas annab autor juhiseid jääsiidri tegemiseks. Peatükist «Veiniga kokkamine» leiab õpetusi ja ideid, kuidas kasutada veini toidutegemise juures.

Valgejõe Veinivilla perenaine Tiina Kuuler on diplomeeritud sommeljee, kel üle 15 aasta veinitegemise kogemust. «Tihti arvatakse, et koduvein on väga magus ja käärib kaua, hiljem tekitab hirmsat peavalu. Tegelikult saab õigete töövõtete-vahenditega puhta, klaari ning soovi korral ka täiesti kuiva veini,» kinnitab Kuuler. ««Koduveini aabits» ongi lühike õpetus sellest, mida algajad koduveinitegijad peaksid teadma: millest veini valmistada, milliseid tarvikuid ja pärmi kasutada, kuidas käärimine lõpetada.»

Veinivilla perenaise sõnul on inimeste huvi koduse veinitegemise vastu suur, mida näitab ka varasemate «Koduveini aabitsate» müügiedu. «Koduveini maine on aastatega tublisti tõusnud. Kui varasemalt oldi harjunud koduveinist mõtlema kui veidi kahtlasest hägusest vedelikust, mida pruugiti külapoe taga või sünnipäevapeo lõpujoogiks, siis nüüd võin kinnitada, et Eesti kodudes tehakse restoranikõlbulikke jooke,» kinnitab Tiina Kuuler, kes aastaid korraldanud ka koduveinikonkurssi. «Loodame, et uus raamat annab mõnegi hea nipi juba kogenud tegijale ning toob juurde uusi koduveinimeistreid.» Kuuleri sõnul on kõik praegused veini- ja siidritalude omanikud olnud alguses hobitegijad.

Tiina Kuuler. FOTO: Eesti Väikepruulijate Liit

Uue «Koduveini aabitsa» tiraaž on 900 eksemplari ja raamatut müüakse nii Apollo kui ka Rahva Raamatu kauplustes. «Koduveini aabitsat» kirjastab Hea Lugu.

Raamatu avalik esitlus toimub 9.juuli õhtul Eesti Väikepruulijate Festivalil, kus kõigil soovijatel on võimalik soetada autori signeeritud «Koduveini aabits» ja degusteerida Valgejõe Veinivilla parimaid jooke. Eesti Väikepruulijate Festival toimub 9.-10.juulini Balti Jaama Turul.

Tiina Kuuler on endine ajakirjanik, kes peab koos poja ja abikaasaga Lahemaal asuvat puuvilja- ja marjaveinitalu Valgejõe Veinivilla. Kuuler on aastaid korraldanud üle-eestilist koduveinikonkurssi ning on Koduveiniklubi asutaja. Varem on tema sulest ilmunud «Koduveini aabits» varasemad käsiraamatud ning «Kodused siidrid ja vahuveinid».