Seikleja Andres Karu jätkab uues raamatus mägede vallutamist

«Karu reisikirjeldused on minu jaoks täiesti ainulaadne elamus,» kommenteerib Andrese kursusevend, stsenarist ja kirjanik Martin Algus. «Tipult tipule liikudes rulluvad lugeja ees lahti seiklused, huumor, asjalikud soovitused, kaugete paikade lummus ja omanäoline elutunnetus, mis kõik üheks veelgi suuremaks looks kokku seob. See raamat on kadestamist väärt reisipagas, milles elu ise oma ehedusega väljamõeldisele silmad ette teeb.»