3 raamatut, mida Barack Obama soovitab sel suvel kõigil lugeda

See on raamat puudest, mis ei kõla esialgu ehk väga ahvatlevalt, kuid raamat on pälvinud tõesti palju kiitust ja võitis 2019. aastal Pulitzeri kirjanduspreemia.

«Lugesin just Richard Powersi raamatut «Ilmapuu - see jutustab puudest ja inimeste suhetest puudega,» rääkis Obama. «Ma ei oleks selle raamatu peale ise tulnud, kuid sõber kinkis selle mulle. Hakkasin seda lugema ja see muutis seda, kuidas ma maast mõtlen. Muutis seda, kuidas ma asju näen. Ja see on minu jaoks alati märk raamatust, mida tasub lugeda.»

Elulugu naiselt, kelle ema mõrvas kasuisa, ei kõla eriti rõõmsameelse suvise lugemisena. Kuid Obama kinnitab lugejatele, et «Memorial Drive'i» ilu ja läbinägelikkus tasuvad traagilise loo lugemise ära.

Oabama sõnul on see meditatsioon rassist, klassist ja leinast. Raamat on tema sõnul sellele vaatamata üllatavalt tujutõstev.

3. Midagi Mark Twainilt

Ootamatult soovitas Obama suvel lugeda mõnd lasteraamatut, täpsemalt midagi Mark Twainilt, keda ta peab Ameerika üheks olulisemaks kirjanikuks.