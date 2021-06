Jari-Matti Latvala elulooraamatus: ma arvasin, et mul pole vaja koolis käia, sest minust saab rallisõitja

Jari-Matti Latvala Sardiinia rallil. FOTO: Andre Lavadinho/Imago images/Scanpix

KÜLGLIBISEMINE

«Alati väljas. Liiga palju riske. Ebakindel. Agressiivne. Liiga suur kiirus.»

«Minu kohta on rallisõitjana kasutatud mitte just väga meeldivaid iseloomustusi. On tõsi, et mulle meeldib kiirus ja see, kui saab sõita gaas põhjas. Minu parimad omadused rallisõitjana tulevad alati ilmsiks just kiiretel teedel. Paljud sõitjad laidavad kiiret sõitu võimaldavaid teid, kui selliseid ette satub. Mulle aga sellised just meeldivad. Mida kiiremini tee võimaldab sõita, seda parem. Kiirus pole mind kunagi hirmutanud, minu probleemiks on olnud aeglasemad, tehnilisemad teed.

Armastan külglibisemist, mida olen väiksest peale autoga sõites teinud. Sõidan aeglaseid teelõike agressiivselt. Keeran auto põiki ja lasen minna, kui tegelikult tuleks varuda kannatust ja sõita pehme gaasiga ning keerata auto otseks. Aeglastesse kurvidesse sisenen sageli liiga kiiresti, seal ma enamasti kaotangi praegusaja pehmemalt sõitvatele võistlejatele.

Eriti nooremana sõitsin hoiakuga kõik või mitte midagi. Minul on sõites ainult üks eesmärk: nii kiiresti kui võimalik. Mul alati olnud raske sõita mõistlikult, kiirust reguleerides. Rasked on ka olukorrad, kus tiim on andnud käsu sõita aeglasemalt ja kindlalt. Mul on maksimaalne ja minimaalne kiirus, mitte midagi vahepealset. Just õige kiiruse valimine on olnud üks üheksakordse maailmameistri Sébastien Loebi edu võtmeid. Ta suudab sõita gaas põhjas, kuid vähendab vajadusel julgelt kiirust. Tema vaimne tugevus võimaldab tal järele anda ja lõpetada viiendana, kui sellest piisab lõpptulemusena võiduks.