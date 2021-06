Valede paljastaja raamat õpetab, kuidas end mitte lolliks teha

Kui tahame autot juhtida, tuleb õppida reegleid, harjutada ja teha eksam. Millegipärast arvatakse, et meediamaailmas saadakse hakkama enda «terve mõistusega». Ei saa, ka siin on absoluutselt hädavalik ara õppida baasreeglid, et lolliks ei jääks. Seda juhtub alalõpmata, postitatakse ju sotsiaalmeediasse lugusid, mis heal juhul on piinlikud, halval juhtumil rikuvad elu pikaks ajaks.