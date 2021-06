Mis sai Stalini salapärastest veinikeldrist?

Harry oli käed kõhule asetanud ja nautis meie reaktsiooni. Kevin võttis lonksu vett. Ma hingasin sügavalt sisse.

«See on fantastiline lugu igas mõttes,» ütlesin ma hoolikalt sõnu valides. «Kui palju pudeleid seal oletatavasti on?»

«Enamik sellest on Nikolai II veinikogust, kuid paistab, et mõned kuuluvad Stalini isiklikku kollektsiooni,» ütles Neville. «Nähtavasti nimekiri jätkub ja selles osas, mida meil ei ole, tuuakse välja veinid, mille Stalin isiklikult välja valis. George rääkis mulle, et seal oli algselt 200 000 pudelit, kuid riiulid on kokku kukkunud, mõned on õhku haihtunud ja nüüd on hinnanguliselt järgi 30 000 kuni 50 000 pudelit.»

***

Võtsin hetke, et seda vaatepilti nautida. Ennäe meid, mõtlesin ma, seisame Keviniga tuhmilt valgustatud Thbilisi keldris Gruusias, kohas, mida me aastakümne eest poleks poliitilistel põhjustel isegi mitte külastanud. Kuid siin me olime, loodetavasti ümbritsetud kümnetest tuhandetest pudelitest, mille üksikuna nägemine oleks mind eluks ajaks rabanud, rääkimata siis kõigist neist koos ühes keldris. 1899. aastakäigu Château Suduiraut? Saja aasta vanune Sauternes ühelt Prantsusmaa parimalt veinitootjalt? See oli pudel, mida võisid kohata Christie’se või Sotheby oksjonimajas või veinimõisas tugeva klaasiga vitriini taga. See oli väärt võib-olla kümneid tuhandeid dollareid. Et Revaz lonkis piki riiuleid ja lihtsalt haaras ühe kätte, ühe kõikidest nendest paljudest pudelitest, mis võisid ka keldris olla, näis tõsiselt uskumatu. Kuid äkki oli see päriselt? Kas neid ämblikuvõrke annaks järele teha? Kas kogu see kupatus võib olla lõks? See ei tundunud enam võimalik.

Ja kurat võtaks, kuidas ma tahtsin, et see oleks päris. Sest et see oligi päris, ma seisin keset ajalugu. Nikolai II! Need veinid, millel võib olla tema vapp ja mida ta võis tegelikult oma käes hoida. Ja need veinid, mis Stalin allikate järgi kollektsioonile lisas? Kas Suduiraut oli üks nendest? Kas Jossif Stalin ostis selle veini Prantsusmaalt? Maitses seda ja otsustas, et see meeldis talle? Või oli see revolutsiooni ajal kogu aeg Peterburis olnud? Kas veinid olid olnud tunnistajaks natside edasitungile ja tundsid, kuidas neid öösel Venemaa pealinnast Gruusiasse smugeldati? Kuidas neid suurtest astmetest alla sellesse salajasse kohta tiriti? Istusid siin, hingasid tasa pudelis rohkem kui viiskümmend aastat ja mõtisklesid, mis toimus neist ülevalpool maapinnal? Istusid kuulekalt oma riiulil, kui maailmakord pöördus ja eepilised lahingud otsustasid maailmasõja tulemuse, ning tunnetasid Hiroshima ja Nagasaki ähmaseid järellainetusi, seejärel Euroopa ja idabloki ümberkorraldamist, tagatipuks väsimatut marssi läänestumise ja tänapäevase elu suunas või inimest kuul kõndimas.