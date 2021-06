Donald Trump väidab, et kirjutab «raamatute raamatut», kuid kirjastajad seda ei taha

Kui Trump jaanuaris Valgest Majast lahkus, kirjutas Washington Post, et USA 45. president jõudis oma ametiajal esitada 30 573 valet või eksitavat väidet. Enamasti on presidendid pärast oma ametiaga avladanud mälesturaamatuid, sama on teinud ka Barack Obama. Paljud Donald Trumpist kirjutatud raamatud on olnud väga populaarsed, eriti menukaks osutus Michael Wolffi paljastusraamat «Fire and Fury», mis ilmus 2018. aastal. Seega pole ime, et oma raamatu plaanib välja anda ka Trump.

Möödunud nädalal teatas Donald Trump, et on kahele väga suurele ja nimekale kirjastusele ära öelnud, aga mis kirjastustest juttu, ei soostnud ta mainima. «Ma ei taha praegu lepingut,» ütles ta. «Kirjutan nagunii hullunult ja kui aeg käes, näete kõigi raamatute raamatut.»

The New York Times kirjutas, et Trump on kade Mike Pence’i peale, kes sõlmis aprillis kirjastusega Simon & Schuster seitsmekohalise lepingu kahe raamatu avaldamiseks. Kuulujuttude järgi olevat Trump vihane, kuigi tema kõneisiku Jason Milleri sõnul ei ole endisel presidendil mingeid probleeme ja väited kadeduse kohta on alusetud. Endise asepresidendi Mike Pence’i raamatute tehing on aga juba põhjustanud kirjastusele probleeme. Nimelt kirjutas üle 200 töötaja alla petitsioonile lepingu tühistamiseks, sest nende meelest ei tohiks Simon & Schuster toetada fanatsimi.

Praeguseks on suurimad kirjastused Penguin Random House, Hachette, Harper Collins, Macmillan ning Simon & Schuster kinnitanud, et nemad Donald Trumpi raamatut puudutada ei taha.

«Oleks liiga raske saada raamatut, mis oleks faktiliselt täpne,» tunnistas ühe kirjastuse esindaja anonüümselt. «See oleks probleem. Kui ta ei suuda isegi tunnistada, et kaotas valimised, siis kuidas saaks seda avaldada?»

Teine allikas rääkis väljaandele Politico, et tal on raske uskuda Trmpi väiteid, nagu oleks keegi talle juba raamatu kirjastamiseks pakkumisi teinud. «Enne presidendiks kandideerimist tõmbas ta nii paljudel kirjastajatel naha üle kõrvade, et ükski viiest suurimast kirjastusest ei teeks temaga enam koostööd,» öeldi väljaandele.