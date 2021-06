Programm, mis pakub midagi põnevat igale raamaturagistajale

Nii ongi. Kui kodutöö on teid suveks arvuti taha aheldanud, siis võib olla päris hea mõte vahepeal DIGARis ringi liigelda ja end vanemapoolse eestikeelse kirjavaraga kurssi viia. Juhusliku valiku efekt on garanteeritud ning midagi põnevat peaks igale raamaturagistajale põske jääma. Arvuti taga peaks siiski olema, sest pisema ekraaniga seadmetes on need lappamisprogrammid üsna võimatud navigeerida. Nii et kes tavaliste e-raamatutega ja taskufonist/tahvlist lugemisega harjunud, harjugu julgesti ümber – väärikate teoste algupärases versioonis vaatlemine on elamuslik ning tasub toda väikest vaeva küll.