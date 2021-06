Karl Martin Sinijärv soovitab raamatut, mis saadab kõik põrgu

Marju Kõivupuu «Eesti põrgute lood» FOTO: Raamatu kaas

Marju Kõivupuu on öelnud, et teinekord tahaks kõik põrgu saata ning et selle raamatuga on tal see lõpuks õnnestunud. Tõsi mis tõsi, «Eesti põrgute lood» saadavad kõik soovijad päris paljudesse põrgutesse korraga. Põrgud asuvad üle kalli kodumaa laiali ning ringirändamist soosival aastaajal siseturismi eelistaval ajastul võiks neid üle vaadata küll. Isegi kaart on juures, ohtrast pildimaterjalist rääkimata.

Kõivupuu on kirjutaja, kes suudaks ilmselt ka rehapulgast või vihmasest ilmast paksu põneva raamatu kokku kirjutada, kui tahtmine peale tuleb, mis siis rääkida sedavõrd põnevast paigast kui põrgu. Kes veel mõistaks Eesti seest säherduse hulga põrguid välja nuuskida ja noist igaühe kohta lugusid leida või ise pajatada. Lugusid on nii lustakaid kui jubedavõitu, pärimus vaheldub pärisajalooga ja üldiselt saab meiemaise põrgustiku kohta teada kõvasti rohkem kui keskmisele kodanikule tingimata tarvis. Ehk siis – tegemist on targendava teosega ning sellisena tervitatavaga. Vaevalt, et paljud võtavad kõigi põrgute läbimise ühe hooaja ülesandeks, järelikult jätkub siin juhatust aastateks.

Tuleb igaks juhuks mainida, et üks asi, mis paljusid põrguid ühendab ja kehtib enamvähem kõigi koobaste kohta – üksi ja ettevalmistamatult ei tasu neisse ronida, sest varinguid on ette tulnud pea kõigis. Aga põrgut võibki rahumeeli eemalt vaadelda, ilus on ta ikka. Pealegi jääb müstika alles, kui pole ihusilmaga päris kõike järele kaenud.