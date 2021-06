Mis on sinu õnneliku elu valem? Harjutus õpetab, kuidas unistada

Dalí Getter Karat toob näiteks, et võib kirjutada, milline võiks olla sinu õnneliku elu päev, elustiil või elukorraldus. Kirjelda, kus sa elad, kellega, milline on sinu päevarütm, kuidas sa suhtud iseendasse, kuidas sa alustad ja lõpetad oma päeva, mida sa sööd, mida sa mõtled ja kuidas räägid.

Õnneliku elu kirjeldusse võib tuua sisse erinevaid nüansse elust – milline on sinu suhe iseendaga, oma lähedaste või võõrastega, milline inimene sa oled. Sisse võib panna ka asju, mida sa teed iga päev, et püsida reel – näiteks, et võtad igal hommikul tunnikese iseendale, lõpetad iga õhtu mediteerides või praktiseerid palju looduses olemist.

See harjutus aitab sul selgeks saada, millist õnnelikku elu sa soovid ning mis on sinu õnneliku elu valem, mis on selle osad, väärtused, kvaliteet ja mida see endas kannab. Kui sa selle ära kirjeldad, saad sa selgust ning see loob omakorda usalduse ja avab su südame ning sa tead, et oled alati hoitud. Selliseid tundeid tundes sinu sagedus tõuseb, oled õnnelik ja sul läheb aina paremini.