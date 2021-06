Raamat, mis aitab ära tunda vaimset vägivalda ning vabaneda valusatest tunnetest

Oma kogemuste põhjal on ta kirjutanud mitu raamatut, sealhulgas bestselleriteks kujunenud «The Emotionally Abusive Relationship» ja «The Emotionally Abused Woman».

Raamat neile, kellele tehakse vaimselt haiget

Pereterapeut Katrin Saali Saul ütleb, et see on suurepärane raamat, mille ta paigutakspsühholoogiateemalise kohustusliku kirjanduse hulka. See raamat on kõigile neile, kellele tehakse emotsionaalselt ja vaimselt haiget.

Beverly Engel seletab lahti, miks on ennast kehtestada nii raske ja õpetab, kuidas emotsionaalse vägivalla nõiaratast peatada. Aga see raamat annab mõtlemisainet meile kõigile, et ära tunda omaenda käitumismustrites emotsionaalselt vägivaldseid jooni. Visaku esimene kivi see, kes tunneb, et tema on näiteks sellest täiesti puhas, et ta ei karista kunagi kedagi pika vaikimisega.

Emotsionaalne vägivald võib olla kahjustavamgi kui füüsiline

Katrin Saali Saul rõhutab, et nii mitmeski mõttes on emotsionaalne vägivald palju kahjustavam kui füüsiline väärkohtlemine. Nähtavat jälge justkui ei jää. Enamasti aga püsivad emotsionaalse vägivalla armid kauem kui füüsilise löögi korral. Füüsiline vägivald on sageli tsükliline – vägivaldsed episoodid vahelduvad mesinädalate perioodidega täis kahetsust, tähelepanu, hoolimist. Emotsionaalne vägivald aga võib toimuda igapäevaselt ja ilma «puhkuseta», mis võimaldaks emotsionaalselt vahepeal kosuda.