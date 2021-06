Terapeut annab nõu, kuidas tunnete teekonnal liikuda

Oled sa märganud, et inimesed kasutavad endast rääkides erinevaid väljendeid? «Ma olen», «mul on», «ma mõtlen» jne. Sellega seoses on neil mitmeid probleeme ja kulgemine soovitud sihtide suunas on seiskunud, sest nad on jäänud kinni nendesse väljenditesse ja ei teagi, et on palju rohkem võimalusi.