Käsiraamat, mis aitab naisel enda keha päriselt tundma õppida

Kindlasti soovitan ma sul seda raamatut lugeda ka siis, kui sul on mõni tsükliga seotud probleem, vähene veritsus või vastupidi, kui sa ei saa täpselt aru, kuidas meie kehad toimetavad, kuidas keha rasestub, mis on ovulatsioon, mida teevad hormonaalsed ravimid kehas ja millised on nende alternatiivid... Raamatust saad ka vastused sellele, miks naistel üldse menstruatsioon on ja miks teistel emastel imetajatel ei ole. Kas sina tead seda? Samuti räägitakse lahti see, kuidas täpselt oma isiklikku keha ja tsüklit tundma õppida. Miks võib menstruatsioon ära jääda ja millest see üldse koosneb. Lisaks veel menopausist ja sellega seonduvast, ühesõnaga kõigest seoses naiseks olemise ja ainult naistele omase hormonaalse tasakaaluga.

Lara Briden. FOTO: Erakogu

Kergendusega lugesin, et «Paremate päevade käsiraamatu» autor Lara Briden peab minu hiljuti kasutatud hormonaalspiraali leebeimaks hormonaalseks vahendiks, sest see ei suru ovulatsioon alla ja jätab tsükli alles. Ainus mille ta võtab, on veri. Enamus muud emakasisesed vahendid ja pillid võtavad ära tsükli ning ovulatsiooni ja annavad meile ainult vere- näilised päevad, mis ei ole menstruatsioon. Hetkel ma isiklikult ka Mirena tagasi panemise peale ei mõtle, naudin täiega oma päevi ja ürgset naiseks olemist, on ju see ka lihtne tänu kaasaegsetele vahenditele nagu menstruaalpüksid ja anumad.

Raamatu teine osa keskendub eelpool lahti kirjutatud sümptomite/kaebuste ravile/leevendamisele, ma lugesin tõesti terve selle peatüki ka väga suure õhina ja hoolega läbi isegi kui mul endal ei ole hetkel ühtegi menstruatsiooniga seotud probleemi. Jah, oma tsüklit hakkasin küll ma esimest korda elus alles nüüd, pärast selle raamatu lugemist, kalendrisse märkima. Ma lihtsalt olen alati teadnud ja tean ka nüüd, millal mul päevad hakkavad, aga ikkagi on huvitav jälgida ja teada, mis minu kehaga just sel tsükli päeval toimub. Eriti nüüd, kui ma oskan veel paremini ka oma keha märke jälgida.

Veelkord sain ma kinnitust ka sellele, et toitumine on tähtis ja kui toidust ei saa kõike vajalikku, siis on toidulisandid ka tähtsad, aga sama tähtis on ka keskendumine, rahu, lõõgastumine, aeg iseendale, uni ja trenn. Raamatu autor rõhutab ka, et uni on tähtsam kui trenn ja kui pead valima vaid ühe, siis vali kindlasti uni.

Lisaks kirjutab teine peatükk lahti toidu ja toitumisest tingitud põletikud soolestikus, mis võivad olla ka seotud ebaregulaarse tsükli ja muude kaebustega. Autor toob välja peamised toiduained, mis meie tsüklit ja soolestikku mõjutavad: suhkur, nisu, alkohol, piimatooted, taimeõlid. Hahha ja mu armastus hapukurgi ja kimchi vastu on ka tore, sest fermenteeritud toidud (mõistlikus koguses) mõjuvad kehas probiootikumidena.

Vist suht ainus, millega ma üldse nõus ei ole on see, et «Paremate päevade käsiraamat» ütleb, et tervislikult on lihtsam toituda süües ka loomset (liha, munad ja kitsejuustu. Lehmapiima soovitab ta aga tungivalt vältida), mina olen 100 protsenti kindel, et see nii ei ole. Oluline on oma toitu/toitumist planeerida ja teada, mida endale sisse süüa, seda nii taimse kui loomse puhul. Tänases maailmas ON oluline eelistada taimset toitu ja seda mitte anult meie isiklikku heaolu silmas pidades.

Väga meeldib mulle jällegi see, et autor rõhutab tihti normaalse söömise ja kehakaalu olulisust, vajadust end mitte liiga hullult piitsutada, süüa kõht täis ja dieete vältida ning jälgida lihtsalt, et valgud, rasvad ja süsivesikud oleksid õiges tasakaalus. Jee, ja sain ka kinnitust, et kohvi tarbimine (ilma suhkru ja lehmapiimata, mida mina juba aastaid teen) on tervislik ja vähendab koguni rinnavähki haigestumise riski. Muidugi mõistlikus koguses kohvi on tervislik, tean-tean.

Kokkuvõtteks saan ma öelda, et mulle väga meeldib kuidas selles raamatus on palju asju väga lihtsalt ja hästi mõistetavalt lahti seletatud. Autor toob ka ise juba päris raamatu alguses välja selle, et kui sa tead oma keha toimimist ja süsteeme, siis annab see kindlust ja turvatunnet. Isegi nii palju, et see nagu parandaks mingeid asju... teadlik olemine on lihtsalt nii oluline.