Komissar Maigret’ kaks raamatut ilmusid esmakordselt eesti keeles

Euroopa nüüdisaegse krimikirjanduse isaks nimetatud George Simenon (1903–1989) on kirjutanud üle 400 teose, mis on tõlgitud umbes 50 keelde ja müüdud kogu maailmas üle 600 miljoni eksemplari. Simenoni loodud komissar Jules Maigret'st on aastatel 1931–1972 avaldatud 75 romaani ja 28 lühijuttu.

Raamatu «Härra Gallet' surm» (1931) on tõlkinud Merike Riives ning «Maigret ja tema surnu» (1948) on eesti keelde vahendanud Pille Kruus. Eesti lugejale peaks «Maigret ja tema surnu» olema tuttav teleri kaudu: 2016. aastal valmis Inglismaal raamatu põhjal telefilm Rowan Atkinsoniga peaosas.

Mõlemad raamatud on Andres Roosilehe esituses ka kuulatavad audioraamatute keskkonnas digiread.ee. Politseikomissar Maigret' juhtumite järgmisi raamatuid on oodata selle aasta lõpus.

Émile Gallet' vägivaldse surma asjaolud on kummalised. Komissar Maigret selgitab välja, et nii ohvri nimi, mille all ta reisis, kui ka tema väidetav amet on valed. Piinlikud kohtumised leinava perekonnaga reedavad mitmetähenduslikke tundeid lahkunu suhtes.