Teejuht, kuidas ära tunda ja vabaneda kaassõltuvuslikest käitumismustritest

Beattie viib lugeja käekõrval läbi kaassõltuvuse keerulise maastiku taas vabaduse, tervise, lootuse ja rõõmu poole. Autori mõistev suhtumine ning selged juhtnöörid, kuidas neid olukordi lahendada, muudavad raamatu hinnaliseks abiliseks kaassõltuvuslikest käitumismustritest vabanemisel.

Melody Beattie, «Kaassõltuvusest vabaks». FOTO: Raamat

Millest lähtub kaassõltuvus?

Vahetevahel lähtub kaassõltuvuslik käitumine peaaegu lahutamatult kujutlusest, milline peaks olema hea naine, ema, abikaasa, vend või kristlane.

Läbielamised on ainulaadsed, lugudes aga ühine motiiv

Kaassõltuvus on keeruline asi. Inimesed on keerukad. Igaüks on ainulaadne ja iga inimese olukord on eriline. Mõnedel on kaassõltuvusega erakordselt valusaid ja nõrgestavaid kogemusi. Teiste puhul ei ole see nii ja nad võivad olla sellest ainult natuke mõjutatud. Iga kaassõltlase läbielamised on ainulaadsed, need olenevad tema igapäevaelust, minevikust ja iseloomust.

Sellegipoolest läbib kaassõltlaste lugusid üks ühine motiiv. See on vastastikune mõju, kuidas me ümbritsevate inimeste käitumisele vastame ja reageerime. See on meie suhe teiste inimestega – olgu nad siis alkohoolikud, mängurid, seksisõltlased, buliimikud või tavalised inimesed. Kaassõltuvus on seotud mõjuga, mis teistel meile on ja ka vastupidi – meie püüdlusega neid mõjutada.