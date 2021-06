Valitud Balti autorite miniraamatutega hakatakse lastele inimõigusi õpetama

Rahvusvaheline projekt «Mitmekesisuse ja inimõiguste alane kirjandus lastele Balti riikide autoritelt» (Diversity and Human Rights Literature for Children from Baltic Authors) on sündinud koostöös partneritega Lätist ja Leedust. Kõigist kolmest riigist valiti konkursi teel projektis osalema kuus kirjanikku ja kuus illustraatorit. Koostöös loovad valitud autorid pisikesed voldikraamatud, mille teema on seotud võrdse kohtlemise, kultuurilise mitmekesisuse, puuete, vanuselise diskrimineerimise, soorollide või sõnavabadusega.