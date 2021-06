7 viisi, kuidas me suhetes ennast takistame ja oma armuelu ise ära rikume

«Veeballett»:

Armastus lapse vaatenurgast

Mis on sellel meie enda ja praeguse eluga pistmist? Olen tähele pannud, et mindfuck’i režiimis satutakse jälle tagasi lapselikku perspektiivi. Muudame end väikeseks, näitame ennast abitu ja ülekoormatuna, muutume trotslikuks või pahaseks. Või samastume vanema osaga, mis lapselikust vaatenurgast tähendab kõikvõimast väge ja seetõttu peame ennast kõiketeadjaks, võimsaks, domineerivaks. Usume, et teame, kuidas asjad peaksid käima, ja arvame, et meil on kõik kontrolli all. Peamiselt annab see hea võimutunde, sest ollakse kõrgemal positsioonil. Teine viis, kuidas lapselik vaatenurk vanemaolekust peegeldub, on näha siis, kui ollakse ülemäära kaitsev, mõistetakse kõike ja võetakse omaks andestav suhtumine, mis oli omane nende vanematele, kui nad hoolivalt käitusid. Isegi see võib anda hea ja võimsa tunde, kuigi selline käitumisviis pärineb juba ammustest aegadest. Siis oleme meie need hoolivad lähedased, kes kõike suudavad ja teisi nõrgemaid olendeid abistavad. See on hea tunne, kui kõige üle on kontroll ja samal ajal saab ka head teha.

Lapsed jäljendavad ka ise neid rolle, kui nad kehastavad isa, ema ja last kodu mängides. Aga täiskasvanud just saboteerivad ennast sellel hetkel. Me ei ole enam oma elu ja jõu kõrgpunktis või nagu ma seda nõustamises kutsun – me oleme vee all. Tantsime enda ja teistega meeletut lapse- ja vanemaoleku balletti, tantsime veealust balletti. Kui me mingil hetkel pinnale ei tõuse, muutub meie elu pööraseks mänguks, liigutakse lapsepõlve keerulisematesse aegadesse, mida poleks kunagi uuesti kogeda tahtnud. Ja armudes oleme nendele mängudele vastuvõtlikumad kui kuskil mujal. Siin tulevad mängu kõikvõimsus ja jõuetus, vastupandamatu viha, liigne eufooria ja kõik teised äärmuslikud tunded, mida kogetakse, kui armastuse negatiivsesse spiraali takerdutakse. Triivime seal nagu paat, mille mootor on rikki läinud. Me pole täies jõus imelised, iseseisvad, küpsed täiskasvanud inimesed, vaid oleme hoopis tagasi oma elu varajasemas staadiumis.

Kuidas me ennast segame?

Vanema ja lapse tasandi vahel liikumise juures on huvitav see, kas nendel uskumustel ja veendumustel, mille külge siis klammerdume, on mingi süsteem. Üks asi on oma lapsemeelse sisemise seisundi juurde tagasi pöörduda. Miks aga unistavad täiskasvanud armastuse ideaalist, kus näidatakse jõuetust või täielikku alistumist? Kas me kõik tahame minna tagasi ideaalsesse vanema ja lapse vahelisse maailma ning siis teelt eksida, sest seda lihtsalt polegi enam olemas? Seda lähemalt uurides hakkasin üles märkima mustreid, mida ikka ja jälle klientide tööalaste ja eluliste probleemide puhul täheldasin, püüdsin neid süstematiseerida ja leida nende ühisosa. Kas olid olemas mingid kategooriad, kuhu saaks näiliselt lõputu hulga takistavaid mõtteid kokku võtta? Tegin huvitava avastuse.

Sisemise võrgu mõistmine