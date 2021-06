Kolm peamist sammu tänulikkuse praktiseerimisel

Kirjuta ülesse seitse asja, mille eest sa oled tänulik.

Ma tean et, Sul on palju, mille eest tänu tunda, ole loominguline. Sa ei pea tänu tundma ainult asjade eest, mis hetkel on, vaid ka asjade eest, mida veel ei ole, aga sooviksid oma ellu manifesteerida. Kui Sa ei tea, kuidas alustada, kasuta minu viite lihtsat juhist ja märkad peagi, et Sul on rohkelt seda, mille eest tänulik olla.

Ole viis minutit vaikuses ja küsi juhendamist algavaks päevaks.

Kui Sul on mõni lahendamist vajav probleem, siis esita küsimus ja oota vastust. Igale küsimusele on vastus. Märka, millised mõtted pähe tulevad. Vajadusel kirjuta vastused paberile. Hommikul esitatud küsimusele võid vastuse leida ideesähvatusena päeva jooksul. Märka neid ja pane need paberile.

Saada armastust kolmele inimesele, kes on sind mingil põhjusel ärritanud, solvanud või haiget teinud.

Ma tean see kõlab veidralt. Miks peaksid saatma armastust inimesele, kes on haiget teinud? Selline tegevus tõstab Sinu energia taset. Andestades vabastad oma energiad. Olukorra põhjustanud inimene on ilmselt ammu tüli unustanud ja naudib oma elu, aga Sina hoiad tundest kinni, analüüsid, miks kõik juhtus ja halvimal juhul isegi süüdistad ennast juhtunu pärast.

Selle lihtsa praktika abil märkad peagi, kuidas naudid oma päevi, magad öösel paremini ja vaatad helge pilguga tulevikku. Raamatu lõpust leiad töölehed tänulikkuse väljendamiseks ja allikad, millest inspireerituna olen raamatu kirjutatud.