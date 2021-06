Joel Juht: sport aitas mind ja hoidis päris paljudest hulludest olukordadest eemal

Esiotsa tegutses raskejõustikuklubi Jõgeva Ramm kohaliku MEKi tiiva all. Kui spordihoone sai valmis, koliti sinna. Olid ülbed 90ndad, Joel asus hoogsalt trennis käima. «Mulle väga meeldis, sest ega Jõgeval peale maadluse, hoki ja jalgpalli muud olnudki teha,» lausub ta. «Pakun, et 10–12 aastat ma seal maadlesin. See oli justkui otsimise aeg. Pärast vanemate lahkuminekut oli see esimene koht, kuhu trenni läksin ja seal hakkas tantsimise asi ka mul välja kujunema. Tantsimisega oli sellel ajal ju nii, et see polnud justkui meestele mõeldud, vaid tüdrukute asi. Tahtsid tantsija olla, pidid olema tugev ja suutma ennast kaitsta. Kõiki meestantsijaid peeti millegipärast geideks.»