Mis täidab ja tühjendab sinu lapse emotsionaalset tassi?

See on kui «salapäevik», kuhu saab kirja panna kõik oma tunded, mõtted ja päevased elamused, et luua usalduslikum ja parem suhe lapsega. Tegemist on lihtsa vahendiga, mis aitab luua lapsega parema ja teadlikuma sideme isegi siis, kui praegu tundub see väga raske.

Avaldame raamatus katkendi.

***

Emotsionaalne tass

Kujutle, et igal lapsel on emotsionaalne tass, mis vajab täitmist: armastuse, tähelepanu, kiindumuse ja turvatundega. Mõnel lapsel tundub tass olevat pidevalt täidetud, või on tal hea lahendus, kuidas seda taastäita. Paraku muutub paljude laste käitumine rahutuks ja ebakindlaks, kui nad tunnevad, et nende emotsionaalne tass hakkab tühjenema.

Mõned näited, mida lapsed teevad, kui nende tass on tühi «Minu ja Sinu tähtsad jutud» aitab lapsel ja vanemal paremini mõista teineteise ootusi, mõtteid ja tegutsemise põhjuseid, et ennetada emotsionaalse tassi tühjenemist.

· Käituvad «halvasti» tähelepanu saamiseks;

· Ei suuda rahulikult «ühe koha peal istuda», et oodata tassi täitmist;

· Mõtlevad, et nad peavad pidevalt teistega võistlema, et tass taas täidetud saaks;

· On pidevalt rahulolematud ja püsimatud – annavad märku, et midagi on justkui puudu

Mis täidab lapse tassi:

· Mäng;

· Sõprus;

· Üks-ühele aeg;

· Armastus ja kiindumus;

· Side;

· Eduelamus;

· Tehes seda, mida ta armastab teha ja mille tegemise ta on ise valinud.

Mis tühjendab tassi:

· Stress ja pinge;

· Eemale tõukamine;

· Üksildus;

· Karjumine ja karistamine;

· Ebaõnnestumised;

· Väsimus;

· Selliste tegevuste tegemine, milleks nad on sunnitud, mitte ei ole ise valinud