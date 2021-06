Aafrikas kohviistandust pidanud paruness Blixen: minu farmis ei saanud kunagi rikkaks

Kohvi kasvatamine on aeganõudev töö. See ei kuku alati välja nii, nagu kujutled, kui noorelt ja lootusrikkalt kannad paduvihmas kaste puukooli noorte läikivate kohviistikutega ja vaatad, kuidas hulk sulaseid istutab taimi korrapärastesse auguridadesse niiskes pinnases, kus need kasvama hakkavad, ja siis varjavad need päikese eest põõsastelt murtud okstega, sest pimedus on nooruse eesõigus. Läheb neli või viis aastat, enne kui puud kandma hakkavad, ja vahepeal ründavad põldu põud või taimehaigused või katavad selle paksult jultunud põlistaimed – pikkade karedate, rõivastesse ja sukkadesse takerduvate viljakestadega tõlvad. Mõni puu on halvasti istutatud, sammasjuur on kooldus; need surevad just õide puhkedes. Aakrile istutatakse pisut üle kuuesaja puu, mul aga oli kuussada aakrit maad kohvi all; tulevaste heldete andide ootuses vedasid mu härjad puuridade vahel vaguralt kultivaatoreid edasi-tagasi tuhandeid miile.