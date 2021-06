Romaanivõistlusel anti esmakordselt välja 2000 euro suurune Tallinna preemia

Tallinnas kultuurivaldkonda kureeriva abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul pärjatakse Tallinna linna eripreemiaga teos, milles käsitletakse tallinlasele olulisi teemasid. «Linn annab sel aastal esmakordselt välja romaanivõistluse eripreemia, millega soovime tunnustada teost, kus Tallinnal kui tegevuspaigal on oluline koht ja mille stiil seostuks siin elanud autoriga,» rääkis abilinnapea Belobrovtsev. «Kirjandusel on isiksuse kujundamisel hindamatu roll ja linnal on soov toetada head kaasaegset Eesti kirjandust, mis kujutades tallinlase elukeskkonda, kõnetab lugejaid kaugelt üle põlvkondade.»