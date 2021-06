Septembris toimub juba viies kirjandustänava festival

Festivali programmis on taas tähelepanu all mitmesugused tähtpäevad, näiteks C. R. Jakobson 180, August Gailit 130, Ilmar Laaban 100, Jaan Kaplinski 80, Viivi Luik 75. Fr. R. Kreutzwaldi «Eesti rahva ennemuistsed jutud» ilmus 155 aastat tagasi, 160 aastat tagasi «Kalevipoeg», 100 aastat möödub A. H. Tammsaare «Juuditi» ilmumisest. Lisaks tähistab tänavu oma 50. sünnipäeva hulk autoreid, näiteks Asko Künnap, Karl-Martin Sinijärv, Jan Kaus, Piret Raud, Aidi Vallik, fs jt.