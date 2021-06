Terapeut Pille Teearu annab nõu, kuidas lähedastega suhted head hoida

«Ma olen» seisundi olemasolu heaks võimaluseks on suhtlemisoskuse arendamine

Kuigi suhtlemist peetakse inimkonna suurimaks saavutuseks, ei ole Teearu sõnul keskmine inimene kuigi osav suhtleja. Viletsal tasemel suhtlemine, ei kuulata teist poolt lõpuni, segatakse vahele, lahutab meid sõpradest, armsamast, kaasast ja lastest ning viib üksilduseni, samuti ebaeduni töös.

Pille Teearu, «Tunnete teekond». FOTO: Raamat

Praktika ja inimeste jälgimine näitavad, et teatavale kaitsehoiakule vaatamata on igas vanuses inimesed võimelised õppima teatud suhtlemisoskusi, mis aitavad paranda nende suhteid inimestega ja tööalast kompetentsust.

Meil on palju takistusi, et oma mina hoida, teiste hoiakud ja käitumine võivad olla väga segavad ja moonutada inimese enda minapilti.

Paljud meist leiavad, et tuleb olla kriitiline, muidu ei paranda teised inimesed ennast ilmaski. Vanemate arvates peavad nad laste üle kohut mõistma, sest muidu ei saa neist kunagi töökaid ja kombekaid täiskasvanuid. Samamoodi käituvad õpetajad, tööde ülevaatajad jne. Selline sildistamine kannab enamasti negatiivset alatooni nii selle panija kui saaja joaks. Sildistamine takistab meid ennast ja teisi tundma õppimast, sest meie ees ei ole enam isiksus, vaid pelgalt tüüp. Me oleme tabanud vaid väga väikese osa sellest inimesest, ja me ei huvitugi rohkemast.

Kriitika ja sildistamine viivad lõpuks diagnoosi panekuni ja see on inimkonnale palju kahju toonud

Teearu kirjutab, et iga käitumise taga ei ole vaenulikkus, varjatud tagamaid, psühholoogilisi komplekse ja muud seesugust. Vahel me lihtsalt jääme hiljaks, unustame, see on täiesti loomulik, ma ei ole ei ärevil ega kaitses. Pole vaja hakata kohe tegema lõplikke järeldusi, diagnoosi panema.

Kiitmine võiks tulla suhtlemisele kasuks. Tekitab usaldust, suurendab turvatunnet, motiveerib, soodustab head tahet ja parandab inimsuhteid. Ent positiivsetel hinnangutel on sageli ka negatiivseid tagajärgi. Tihtipeale kasutatakse kiitust kui trikki, et panna inimest oma käitumist muutma. Liiga sage kiitmine on pigem manipuleerimine, sind kasutatakse ära, kavaldatakse üle või soovitakse meelitustega ära osta. Inimesed ongi tihti kiirust suhtes kaitsvad, justkui oleks see ohtlik. Valvelolek ja kaitsehoiak panevad kiitusele vastu punnima: oh, ega see nüüd nii hea kah ei ole, ma oleks võinud veel hoopis paremini teha, see on lihtsalt vedamine jne. Kiitmine olgu siiras ja asjakohane ning see on väga hea julgustamiseks ja suhte hoidmiseks.