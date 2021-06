Maailmarändur Tom Walsberg: igal asjal on hea põhjus!

Metslased hakkasid valmistama ette tseremooniaks, pott pandi tulele ja kuningas ootas ahastusega oma saatust, mis oli juba selge. Ta läheb ohvriks ja ilmselt hiljem ka söögiks! Juba tassitigi kuningat külaplatsile suure kisa saatel ja kohale oli ilmunud küla shamaan, kelle ülesandeks oli ohver üle vaadata ja kontrollida, kas ta ikka sobib. Järsku shamaan karjatas ja kogu küla valdas haudvaikus. Kõik kogunesid shamaani ümber, et teada saada mis on juhtunud! Shamaan oli avastanud, et kuningal puudus näpp ja ta tõstis kuninga käe üles ja näitas seda kõigile! Nüüd tekkis tohutu segadus ja ahastus! Nii uhked pidustused ja selleks tohib ju ohverdada ainult midagi täiuslikku ja tervet! Nende uskumus nägi ette, et kui Jumalatele ohverdatakse midagi ebatäiuslikku, siis langeb hõimu peale tohutu needus! Seega kuninga suureks üllatuseks lasti ta hoopis vabaks, sest ta oma ebatäiuslikkuses ei kõlvanud ohvriks. Süüdi oli puuduv näpp!

Kuningas pani padavai kodu poole jooksu ja teel meenus talle tema sõber, kes oli öelnud talle, et igal asjal on hea põhjus! Tal oli nüüd tohutult piinlik! Tema sõbral ja nõuandjal oligi õigus aga tema viskas sõbra seepärast vangikongi. imekombel jõudiski paari päeva pärast tagasi oma kuningriiki ja jooksis kohe vangitorni, et sõber vabastada ja vabandust paluda! Sõber istus pika habemega ja näljast kokku tõmbunud rahulikult oma vangitornis ja kuningas rääkis talle kogu loo! «Kallis sõber, sul oligi õigus! See oli tõepoolest hea, et ma kaotasin oma sõrme, sest see päästis mu elu! Ma oleks pidanud sind uskuma! Ma palun südamest vabandust, et ma viskasin sind vangitorni andsin sulle toiduks ainult leivapuru!» Sõber vastas talle: «Ära muretse! Kõigel on hea põhjus. Ka sellel, et sa mind siia vangikongi viskasid.» Nüüd oli kuningas hämmingus, et kuidas see saab hea olla.