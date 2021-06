Karl Martin Sinijärv soovitab raamatut, mis ajab naerma ja paneb ka pikemalt mõtlema

Jonassoni teate ju küll. Tema kirjutas tost saja-aastasest, kellega kõik maailma asjad juhtusid. No siin on sama kolb, aga veel terake hullem. Valmistuge meelemurdjaks naerulaginaks, aga pange end triklisse ja traklisse ka muude muhedate mõtelungide jäuks.

Jonas Jonasson toimetab tuntud tasemel. Igal teisel leheküljel saab nalja. Samas igal teisel teisel nii palju ei saa, tuleb kaasa mütelda pluss mõtelda. See on muidugi kurb värk noile, kes muudkui naeru lagistada soovivad ja veedaksid meelsasti õhtu pigem Simpsonite seltsis. Kollased kollid on tõesti ägeduslikud, ent Jonassoniga veedetud aeg on kordades põnevam.