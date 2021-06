Tai poksi treener soovitab raamatut, mis aitab mõttemaailma kujundada

Astrid Johanna Grents oli koolis hea pikamaajooksus. Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemias õpetab Astrid hetkel rohkem algajaid ja põhirõhk on tai poksi baasteadmiste omandamisel. «Tugeva põhjata edasi ei liigu,» teab Astrid, kes usub, et vaimu on sama tähtis treenida kui keha. Väga meeldis talle viimati loetud Jay Shetty raamat «Mõtle nagu munk».