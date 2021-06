Raamat, mis õpetab elu teisest vaatenurgast nägema

2001-2018, India/Inglismaa/USA/Venemaa/Eesti. Kaks noort eestlannat Epp ja Anu võtavad ette teekonna, et oma silmaga näha pühameest Sai Babat ning tema aašramit. Nad kogevad midagi nii erilist, et India poeb Epule südamesse, nii et ta jääb sinna kuni kukkur pitsitama hakkab ja ära sõites ihkab tagasi. Naise jumalaotsingud aga Indias ei lõpe.

Kuna põhiteemaks on jumala otsimine, on raamatus muidugi palju selleteemalisi mõtteid ja küsimusi, mille abil oma maailmapilti laiendada. Epule meeldib näiteks väga otsida märke, kas tema otsused on õiged või kuidas asjad peaksid olema. Aašramist põikab Epp üllatuslikult edasi õigeusu radadele Kuremäe kloostrisse ja Moskvasse, mis ülejäänud looga kuidagi kohmakalt haakus, aga mida samasuguse huviga lugesin, sest ka see tee oli mulle võõras.

Omaette teema on veel India räpasus. Just see tuleb mulle alati silme ette kui sellele riigile mõtlen. Epp kirjutab selles muidugi ka ning need seigad panid õlgu võdistama - rongiistmed, mis olid nii paksu räpakihi all, et nende värvistki ei saanud aru; võigas mädakolletega nakkus, mille naine rokasel põrandal magamisest sai; kõhuhädad ka muidugi. No ei kutsu sinna reisima. Ma tegelikult imestasin väga, et peale paari haiguse midagi muud koledat kogu selle retke jooksul ei juhtunud või siis jäi negatiivne raamatust välja.