Menukirjanik Clare Mackintosh: vajuksin häbi pärast maa alla, kui mu mustandid peaksid lugejate ette sattuma

Kuidas sa jõudsid arusaamisele, et tahad saada kirjanikuks?

Ma olen vist eluaeg tahtnud kirjanikuks saada – olen kogu aeg kirjutanud katkendeid ja isikukirjeldusi ilma mingi konkreetse plaanita. 2004. aastal hakkasin kirjutama netifoorumites ja taipasin, et oskan kirjutada viisil, mis paneb inimesi kaasa elama. Alustasin blogipidamist, mulle tekkis tohutu hulk jälgijaid kogu maailmast ja edasi pakuti mulle juba ajakirjaveergu.

Kui kaua aega ühe raamatu kirjutamisele kulub?

Korraga on käsil mitu raamatut, nii et raske on öelda, kus üks algab ja teine lõpeb, aga ligikaudu aasta. «Pantvangi» kava kirjutasin 2019. aasta juulis, esmane mustand valmis samal sügisel ning toimetamine jäi 2020. aasta kevadesse. Raamat sai lõplikult valmis suve jooksul, ehkki toimetajate parandusi ja korrektruurilugemisi oli mitu ringi – ja selle aja peale olin alustanud juba uue raamatuga.

Kuidas käib tegelaskujudele nimede valimine?

Nimede leidmine valmistab mulle tõsiselt raskusi ning mul on kalduvus tulla lagedale sellistega, mis algavad ühe ja sama tähega! Ma ei taha nimesid, mida lugejal on raske kokku lugeda või hääldada ning ma pean alati meeles, et mul on lugejaid kogu maailmast – sestap langeb valik sageli lühikestele ja lihtsatele nimedele.

Milline on kirjutamisprotsessi kõige keerulisem osa?

Kõige vaevarikkam on alati teine mustand. Põhimõtteliselt viskan ma minema terve esmase mustandi ja alustan otsast peale, nii et mul on tunne, nagu öeldaks mulle peale finišijoone ületamist, et pean jooksma veel ka teise maratoni. Aga just nii sünnib lõplik raamat, mis on selle kõige tõttu alati palju ladusam.

Millistel teemadel on kõige raskem kirjutada?

Ma ei oskagi öelda, et mul oleks raske millestki konkreetsest kirjutada, pigem on küsimus selles, kas ma tahan ühest või teisest asjast kirjutada. Rohkem kui aastaks mõnesse raamatusse sukeldudes pean ma end sealses maailmas mugavalt tundma. Sel põhjusel ei loo ma tõenäoliselt ühtki lapsepilastaja karakterit – mul pole mingit tahtmist nii kaua sellise tegelase mõttemaailmas elada.

Mil määral mõjutavad teemavalikut lugejate ootused?