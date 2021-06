Võimas raamat, mille lugemine ja ettelugemine on puhas nauding kõigile

Rahvajutus on kange kraam ja hull kamm. Ma ei julgeks neid esmalt/pigem/kohe soovitadagi. Aga kuna Piret Päär on üks parimaid rahvajutuvestjaid üldse, siis vana hea etnofuturist minus liigutas kõrvu ja ütles, et saada need tõrvikutega libakonnad kukele ja soovita ise midagi head.

Otsustasin saata tõrvikutega vale-etnofuturistid puu taha ning tulla ise puu tagant välja. Õnneks on puu tagant väljudes kaasa võtta võimas raamat. Lugege ja nautige. Rahvajutud ei ole mingi arusaamatus keeles jama, vaid inimlikult loetavas keeles lood aegade tagant. Jutustet ja kirja märgit nõnda, et lugemine ja ettelugemine on puhas nauding ka tänapäevasele isale ja emale ja vanaisale ja vanaemale. Kui sellisi on, antagu tuld! Mul pole maavanaemu olnud, ma pole lehma ega vikatit elusat peast näinud, minu elukogemus on teoreetilisevõitu. Tunnen autoaknast sõnniku ja katkiste kõrreliste lõhna ära, ent sellega ruum ka piirdub.