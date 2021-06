Näitleja Andrew McCarthy soovitab suvelugemiseks oma lemmikraamatut

Juttu on Dashiell Hammetti romaanist «Punane lõikus» («Red Harvest»), mida Andrew McCarthy teavani kiidab.

«Mürgiküla. Ohtlikud daamid. Valed ja tulistamised. Suvelugemine ei lähe Hammetti klassikast paremaks. Tundub, et loen selle raamatu iga paari aasta tagant uuesti läbi ja see on alati hea otsus olnud,» rääkis mees väljaandele Amazon Book Review.