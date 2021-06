Kui ühekorraga tapetakse seitse uurivat ajakirjanikku

«Jumal hoidku, see on ju Mary Lawson.» Famie haaras lauast. See naine Eustoni rentslis oli Mary Lawson, kauaaegne IPSi ajakirjanik ja nende uurimisbüroo juhataja. Ta imestas, kuidas ta ei olnud naist varem ära tundnud – sinisest kampsunist ja punasest siidisallist oleks pidanud selleks piisama.

Kui Famie end viimaks ekraanil avanevast vaatepildist lahti kiskus, avastas ta enda selja taga väikese rühma inimesi. Foto oli hakanud levima kõikjale üle uudistesaali, selle edasiliikumist kaardistasid ehmunud hingetõmbed ja hüüatused, mida see esile kutsus; paljud olid kaastundest ja solidaarsusest kogunenud instinktiivselt Suurbritannia laua juurde. Famie vaatas läbi klaasseina Mary lauda, mis jäi temast vaevu kümne meetri kaugusele, fotot kahest väikesest lapsest tema arvuti kõrval. Famie tundis, et keegi sikutab teda varrukast.

Famie ei liigutanud end, tal käis pea ringi. Kui tema lahutus oli viimaks jõustunud, oli just Mary olnud see, kes oli talle pitsat toonud. Kui tema tütar sai keskkooli lõpueksamid tehtud, oli Mary olnud esimene, kes talle rõõmusõnumi peale patsi lõi. Ta oli üks parimaid nende hulgast, karm ja leidlik reporter, kes juhtis oma uurimisrühma rõõmsa vitaalsusega.

«Ma tean. Ja see on kohutav. Ja me tegeleme sellega hiljem. Aga praegu oled sa ankur, juhul, kui sa ei taha, et keegi teine...»