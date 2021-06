Roald Dahli südantlõhestavat kirja vaktsiinivastastele peaksid kõik lugema ka tänapäeval

LEETRID: ohtlik haigus

Olivia, mu vanim tütar, jäi leetritesse seitsmeaastaselt. Kuna haigus kulges tavapäraselt, mäletan, et lugesin talle sageli voodis ette ja ei tundnud selle pärast eriti muret.

Siis, ühel hommikul, kui ta oli juba teel paranemise poole, istusin ta voodiserval ja näitasin, kuidas värvilistest toruharjadest väikeseid loomi meisterdada. Kui tuli tema kord üht looma teha, märkasin, et ta käed ja mõistus ei tee omavahel koostööd ja et ta ei saa midagi teha.

«Kas sul on kõik korras?» küsisin talt. «Ma olen väga unine,» ütles ta.

Tunni pärast oli ta teadvuseta. Kaheteistkümne tunni pärast oli ta surnud.

Leetritest oli saanud kohutav asi, mida nimetatakse leetrite entsefaliidiks, ja arstid ei saanud tema päästmiseks enam midagi teha. See oli kakskümmend neli aastat tagasi, 1962. aastal, kuid isegi praegu, kui leetritega lapsel areneb samasugune surmav reaktsioon nagu Olivial, ei saaks arstid teda ikkagi aidata.

Siiski on täna midagi, mida vanemad saavad teha, et selline tragöödia ei juhtuks nende lastega. Nad võivad nõuda, et nende laps vaktsineeritakse leetrite vastu. Mina ei saanud seda 1962. aastal Olivia jaoks teha, sest tol ajal ei olnud veel usaldusväärset leetrivaktsiini avastatud. Täna on hea ja ohutu vaktsiin saadaval kõigile peredele ning te peate vaid paluma oma arstil seda lapsele manustada.

Siiani pole kõik mõistnud, et leetrid võivad olla väga ohtlik haigus. Uskuge mind, on küll. Need vanemad, kes nüüd keelduvad vaktsineerimisest, panevad minu meelest oma lapse elu ohtu. Ameerikas, kus leetrite vastu vaktsineerimine on tehtud kohustuslikuks, on leetrid ja rõuged praktiliselt hävitatud.

Siin Suurbritannias, kus nii paljud vanemad ei lase kas kangekaelsuse, teadmatuse või hirmu tõttu lubamast oma lapsi immuniseerida, on meil igal aastal veel sada tuhat leetrite juhtu. Neist enam kui 10 000 kannatavad ühel või teisel viisil tüsistuste tõttu. Vähemalt 10 000 inimesel tekivad kõrva- või rindkereinfektsioonid. Umbes 20 sureb.

Igal aastal sureb Suurbritannias leetritesse umbes 20 last. Milliste ohtude eest siis vaktsineerimata jättes põgenetakse?

Need on peaaegu olematud. Kuulake mind. Ligikaudu 300 000 elanikuga linnaosas on iga 250 aasta järel ainult üks laps, kellel tekivad leetrite vastu vaktsineerimisest tõsised kõrvaltoimed! See on umbes üks võimalus miljonist. Ma usun, et suurema tõenäosusega lämbub teie laps šokolaadi süües kui jääb raskelt haigeks vaktsiinist tekkinud tüsistuste tõttu.

Nii et mille pärast te siis ometigi muretsete? See on tõesti peaaegu kuritegu, kui te ei lase oma last vaktsineerida. Ideaalis peaks selle ära tegema enne 13. elukuud, kuid kunagi pole liiga hilja. Kõik kooliealised lapsed, keda pole veel leetrite vastu vaktsineeritud, peaksid paluma oma vanemaid, et nad selle võimalikult kiiresti ära korraldaks.