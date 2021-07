10 näpunäidet, kuidas juba täna muretsemine lõpetada

Just nimelt täna!

1. Just nimelt täna hakkan ennast tundma õnnelikuna. See eeldab, et Abraham Lincolni sõnad olid tõesed: «Enamik inimesi on täpselt nii õnnelikud, kui õnnelikud nad otsustavad olla.» Õnnelikkus tuleb meie seest ja see ei sõltu välistest tingimustest.

2. Just nimelt täna püüan kohaneda ümbritsevaga ja mitte kõike enda ümber olevat enda järgi kohandada. Võtan oma perekonda, tööd ja elu just sellisena, nagu see on, ja proovin nendega ise kohaneda.

3. Just nimelt täna kannan oma keha eest hoolt. Ma treenin teda, hoolitsen tema eest, toidan teda, ei kohtle teda halvasti ega jäta tähelepanuta, nii et ta oleks täiuslik masin mu soovide täitmiseks.

4. Just nimelt täna püüan tugevdada oma mõistust. Õpin midagi kasulikku. Ma ei ole vaimne laiskvorst. Loen midagi, mis vajab pingutust, kaasamõtlemist ja keskendumist.

5. Just nimelt täna treenin oma hinge kolmel viisil. Teen kellelegi head, ilma et ta sellest teada saaks. Teen ära vähemalt kaks asja, mille tegemine mulle just kõige meeldivam ei tundu – lihtsalt harjutamise mõttes.

6. Just täna olen nõustav ja lahke. Püüan võimalikult hea välja näha, riietun sobivalt, räägin vaikse häälega, olen helde kiitusega, ei kritiseeri ega arvusta mitte kedagi ega püüa midagi enda järgi reguleerida või paremaks muuta.

7. Just nimelt täna püüan elada vaid tänases päevas, ilma et hakkaksin kohe kõiki oma elu probleeme korraga lahendama.

8. Just tänaseks päevaks koostan endale tegevusplaani. Kirjutan üles, mida ma iga tunni jooksul loodan teha. Ma ei pruugi seda ülima peensuseni järgida, kuid vähemalt on mul see olemas. Nii saan ühe hoobiga lahti kahest kahjurist: kiirustamisest ja otsustusvõimetusest.

9. Just nimelt täna võtan endale vaikse pooltunni ja lõdvestun. Selle pooltunni jooksul mõtlen ka jumalale või millelegi, mis annab mu elule sügavama tähenduse.