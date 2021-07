Uus raamat loob suure pildi Käsmu merenduse ajaloost

«Käsmu on tuntud rannaküla ja selle kohta on üüratult palju kirjutatud,» rääkis üks koostajatest Urmas Dresen. «Seetõttu peaksid raamatus esinevad persoonid ja laevad lugejatele juba tuttavad olema. Kuid et mitte korrata juba avaldatut, kasutab see raamat mõnevõrra rohkem ja detailsemalt arhiive ning teisi allikmaterjale, et luua suuremat pilti Käsmu merenduse ajaloost 1850. kuni 1950. aastateni,» selgitas Dresen, kel on teemaga ka isiklik side.