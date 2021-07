KATKEND ⟩ «Kus tarkus sünnib?» «Ajus»

Hologramm istus uhke amfiteatri tribüünitrepile ja jäi äraootavalt ringi vahtima. Muna istus ta kõrvale. «Kas teate, et kogu maailma teatrid on Vana-Kreeka teatri järgi tehtud? Kreeklased mõtlesidki teatri välja. Näiteks selle teatri nimi oli Vana-Kreeka ajal Odeion.»

Roosa Õhupall plaksutas õnnelikult käsi: «Küll on tore, et nad teatri välja mõtlesid! Mulle meeldib väga teatris käia! See teater on küll veidi teistsugune kui meil Eestis …» Ta hõljus amfiteatri kohal ringi ja imestas: «Kuidas pealtvaatajad näitlejaid nägid? Siit ülevalt paistab lava nagu kribu!»