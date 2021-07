Kaitseliidu Tartu maleva Akadeemiline malevkond tähistab aastapäeva ja esitleb ajalooraamatut

«Veerand sajandit tagasi, 4. märtsil 1996 kutsus Tartu Ülikooli rektor professor Peeter Tulviste ülikooli nõukogu saali kokku akadeemilised kodanikud, et üheskoos murda toonase haritlaskonna võõristus riigikaitse vastu ning luua eelkõige tudengkonnale sobilik stardiplatvorm vabatahtlikku riigikaitsesse sisenemiseks,» ütleb malevkonna pealik Lemmit Kaplinski. «Tänaseks on iseenesestmõistetav, et Eesti haritlane täidab ka oma esmast kodanikukohust ning panustab moel või teisel vabatahtlikku riigikaitsesse.»