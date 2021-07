Karl Martin Sinijärv soovitab raamatut, mille iga peatükk sind targemaks teeb

Kui praegu lugema hakata ja iga päev mõnusalt ja mõttega üks peatükk läbi lugeda, siis võiks «Arvud ei valeta» pooleks septembriks läbi saada. Milline rõõm sulnisse sügisesse targema inimesena siseneda! Tegelikult ma muidugi kahtlustan, et Vaclav Smil on piisavalt haarava teksti loonud, et ühe peatükiga päevas on keeruline piirduda. Sel juhul ei pruugi suve lõpuni välja vedada. Ent päris ühe õhtuga läbihekseldamise raamat see ei ole.

Lühidalt võetakse veenvate (arv)andmete toel läbi suur osa inimolulisest maailmast. Mitte päris Stephen Hawkingi kombel, aga kaugeltki mitte kuivade kantseliitlike statistikute moel, kelle sisekeele mõistmine normaalsele inimesele mõeldud ei olegi. Vaclav Smil on oma arusaadavuse ja arukuse poolest ilmakuulus ning seda teenitult. Kõigile asjadele siin vastuseid ei ole, ent liba- ja labateabe vohamise ajastul kulub mõtestatud ja põhjendatud asjaseletamine vägagi marjaks. Ükskõik, mis asja siis just.

Iga austusväärse teose juures tuleb ette paiku, kus tahaks vastu vaielda või edasi arutada. Äkki ongi nõnda, et mitmesuguste loodetavasti viljakate arutelude aluseks sobib «Arvud ei valeta» eriti hästi? Kindel vaid see, et suvalise arvamusega ei söanda keegi lagedale tulla, kui järjekordne peatükk loetud. Ilma argumenteerimata me seda mängu ei mängi. Mängida aga saavad igasuguste huvidega inimesed – veinist loobumine, tuumaenergia, püramiidid, õhkrehvid, vaktsineerimine, kõigile leidub midagi. Ning siinkohal on see «kõigile leidub midagi» täiesti positiivne näitaja.