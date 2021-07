Ilmus rahapoliitika elavaks entsüklopeediaks nimetatud Rudolf Jalakase koguteos

Rudolf Jalakas (1914–1997) on majandusteadlane, kelle elukäik on suurepärane näide Teise maailmasõja ajal Eestist lahkuma sunnitud põlvkonna läbilöögivõimest. Tema edule pangadirektorina Rootsis AB Svenska Handelsbanken’is järgnes pidev edasiliikumine, kuni temast sai Rootsi tunnustatumaid majanduseksperte. 1988. aastast oli ta Eesti peaministri majandusnõunik, hiljem rahareformikomitee liige. Aastatel

Rudolf Jalaka majandusvaatlusi sisaldav «Töö, turg ja tulu» hõlmab kirjutisi ja sõnavõtte läbi aastakümnete – ajaloost, oma kaasajast, Eestist ja maailmast. Jalaka sõna ja mõte on need, mille kaudu võib aimata neid vähem või rohkem varjatud hoovusi ja hoobasid, mis on mõjutanud maailmamajanduse arengut. Kogumiku koostas Hando Runnel, saatesõna on Urmas Varblaselt.